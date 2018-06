„Proiecţiile arată foarte sumbru, în 2050 vom fi probabil 15-16 milioane de locuitori în România, dar asta în condiţiile în care este stopată migraţia.”

În primele patru luni ale acestui an s-au născut 56.213 copii, în scădere cu 10% faţă de perioada similară din 2017, când numărul de naşteri a fost de 62.441, arată datele Institutului Naţional de Statistică. Totodată, şi numărul deceselor a scăzut cu 3%, până la 93.300 de persoane în primele patru luni din an, astfel că sporul natural a ajuns la valoarea de 37.000 în primele patru luni din an, în creştere cu circa 10% faţă de anul anterior.

„Pe lângă sporul natural negativ, migraţia mai...