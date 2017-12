Numărul utilizatorilor de internet a crescut cu 3,8% în acest an, comparativ cu cel anterior, ajungând la 11 milioane de persoane, se arată într-o publicaţie a Institutului Naţional de Statistică (INS), scrie Agerpres.

'Internetul, spaţiu informaţional şi de comunicare, prezintă un interes din ce în ce mai mare pentru toate categoriile de populaţie. Se poate constata faptul că an de an există creşteri a numărului de "internauţi". Astfel, în anul 2017 comparativ cu anul 2016 ponderea utilizatorilor de internet cu vârste cuprinse între 16-74 ani a crescut cu 3,8 puncte procentuale, numărul acestora ajungând la aproximativ 11 milioane de persoane.... citeste mai mult