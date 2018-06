"Sunt cifre care dezamăgesc. Grecia are o populaţie de 10 milioane de locuitori, jumatate din a noastră, dar are un PIB dublu, adică ce produce o ţară într-un an. Grecii sunt jumătate din noi şi produc dublu", a spus Adrian Vasilescu . Cât...

Amosnews, 16 Noiembrie 2011