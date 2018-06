Veniturile totale inregistrate de Cosmote in Romania anul trecut au depasit 468,8 milioane euro, in crestere cu 7,2% fata de anul 2009, in timp ce profitul operational (EBITDA) a crescut cu 12,7% pana la 73,7 milioane euro, potrivit datelor grupului...

Hot News, 25 Februarie 2011