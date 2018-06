Elevii clasei a VIII-a au avut de rezolvat un subiect la Evaluarea Națională 2018 plecând de la un fragment din ”Inocenții”, de Ioana Pârvulescu.

Romanul, apărut în 2016, a fost elogiat de critici și apreciat deopotrivă de cititori.

Fragment din carte:

"De aici Dina n-a mai putut continue povestirea, pentru ca am inceput sa dezbatem detaliile evadarii si sa le punem la indoiala. Pana la urma am stabilit de comun acord ca totul e cat se poate de adevarat, ca tot ce-a facut Edmond Dantes e posibil si ca, daca ne-am antrena putin, am putea chiar si noi sa evadam in felul ala. In... citeste mai mult