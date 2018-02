INNA lansează piesa „Me Gusta”, compusă integral de ea în limba spaniolă. Melodia este prima de pe albumul pe care artista îl va lansa anul acesta în spaniolă și este produsă de David Ciente, producătorul unor hituri precum „Gimme Gimme”, „Ruleta” sau „Dale Papi” – Lariss.

O altă noutate pe care artista o aduce fanilor ei în această perioadă este aceea că în luna martie ea va cânta în Mexic, ca special guest în show-ul celor de la Dimitri Vegas & Like Mike, DJ-ii numărul 1 în lume în 2015 și numărul 2 în 2014, 2016 și 2017.



INNA – Me Gusta (Official Video)

INNA - Me Gusta



Videoclipul piesei „Me Gusta” a fost filmat în București și în Barcelona, în... citeste mai mult