Inna a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe scena, in timpul unui concert in Istanbul. Mesajul transmis de artista/ VIDEO/ FOTO Cantareata Inna a ajuns la un spital din Istanbul, dupa ce s-a prabusit de pe scena in timpul unui concert pe care il tinea in Turcia, unde sustine un turneu, informeaza observator.tv.

