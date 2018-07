Cortegiul funerar al bulibasei Gagarin Stanescu, din Grajduri, care este inmormantata astazi, a intrat, in jurul orei 12:45, in municipiul Iasi, prin CUG. Circa 50 de masini de lux, printre care marcile Audi si BMW, merg in coloana pe traseul CUG -...

Buna ziua Iasi, 5 Iulie 2012