Inmatricularile de autoturisme noi in Romania in septembrie 2017, au crescut cu + 11.37% fata de septembrie 2016, atingand un volum de 10.425 unitati. Pe primele noua luni din 2017, autoturismele noi inmatriculate totalizeaza 78.769 unitati, in...

Masini.ro, 17 Octombrie 2017