Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au scazut cu 13,4% in octombrie, la 6.782 unitati, in timp ce in Uniunea Europeana declinul a fost de aproape trei ori mai redus, de 4,8%, la 959.400 unitati, sustinut de evolutia buna a unor tari precum...

9am, 16 Noiembrie 2012