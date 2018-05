Inmatricularile de autoturisme Dacia in Germania au crescut cu 6,7% in primele patru luni ale acestui an, la 14.609 unitati, pe o piata in declin cu 8,5%, la 958.401 unitati. Cota de piata a Dacia in Germania s-a mentinut in perioada analizata la...

Daily business, 6 Mai 2013