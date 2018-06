Inmatriculari in Romania in luna mai: masinile noi, crestere de 43%. Volumul masinilor second-hand continua sa scada Romanii au inmatriculat peste 11.500 de masini noi in luna mai, in crestere cu 43%, dar si aproape 40.000 de unitati second-hand, in scadere cu 15% comparativ cu luna mai a anului trecut.

Mai multe despre masini, second hand, inmatriculari Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

azi, 00:57 in Auto, Vizualizari: 15 , Sursa: 9am in