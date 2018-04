Inmatriculari de masini noi in Romania in martie: peste 8.000 de unitati, in crestere cu 17% Romanii au inmatriculat in luna martie 8.122 de masini noi, in crestere cu 17% comparativ cu martie 2017, iar Dacia a inregistrat o crestere mai mare decat a pietei, la aproape 2.000 de unitati.

