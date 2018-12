Atletico Madrid este interesată de serviciile lui Aleksandar Kolarov (33 de ani). Presa din Spania anunţă că Diego Simeone caută un înlocuitor pentru Lucas Hernandez (22 de ani). Sârbul este sub contract cu AS Roma, dar, din câte se pare, pare dispus să accepte o primă experienţă în La Liga.

Interesul lui Simeone vine pe fondul problemelor de sănătate pe care le are Hernandez. În prima parte a sezonului a absentat din mai multe motive, iar în momentul de faţă este în recuperare, după o accidentare la genunchi, care îl va ţine pentru o perioadă de timp în afara gazonului. El Gol Digital menţionează că Atletico a întreprins primele demersuri în privinţa mutării, iar salariul... citeste mai mult

