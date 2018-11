Inimaginabil! Cum te poate ucide un simplu duș

Cu igiena din baie nu e de glumă.

Unele bacterii cu care intram in contact pot avea consecinte fatale, avertizeaza medicii, potrivit bzi.ro.

Intri in dus cu gandul de a iesi perfect curat, dar in realitate te poti umple de bacterii. Asta, chiar daca te speli temeinic, ba chiar te si exfoliezi. Noi studii arata ca apa care tasneste din dus poate fi mai murdara decat cea din vasul de toaleta.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Manchester au studiat in detaliu "fauna" de microbi din interiorul capului de dus, rezistenta chiar si la dezinfectant, tragand mai multe semnale de... citeste mai mult