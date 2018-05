"Am jucat bine primele 60-70 de minute. Păcat că în ultimele 20 de minute ne-am pierdut organizarea defensivă. Cred că la scorul de 2-1 echipa s-a relaxat. Eu consider un lucru bun faptul că am înscris două goluri în deplasare, în vederea...

Mediafax, 4 Februarie 2011