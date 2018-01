Ingvar Kamprad superstar - istoria unui antreprenor iesit din comun Ingvar Kamprad, patronul IKEA, a murit la 91 de ani. Personalitate controversata, a impus numele Suediei in intreaga lume

Ingvar Kamprad s-a nascut in sudul Suediei, la Almhult, in provincia Smaland.Smaland a fost creuzetul bisericilor libere suedeze, in special evangheliste. Aceste biserici au stimulat dezvoltarea spiritului antreprenorial al micilor comercianti si fermieri. Tatal sau nu a fost un bun antreprenor, a fost sarac, desi a muncit mult. Cum a devenit Ingvar antreprenor ? Micul Ingvar a vrut, de mic, sa-si depaseasca tatal in abilitatea de a castiga bani. S-a apucat de... citeste mai mult