„Eminescu? – Mă scuzați, dar mă grăbesc” Am vrut să aflăm dacă botoșănenii știu ce anume sărbătorim pe 15 ianuarie și mai cu seamă cine a fost Mihai Eminescu. Ca atare am luat orașul la pas și am încercat să stăm de vorbă cu oameni de toate...

Botosaneanul, 15 Ianuarie 2019