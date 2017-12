Gheorghe Alexandru, fermier, Ialomița – privește spre 2018 cu îngrijorare

„Consider că anul 2017 a fost un an agricol bun. Nu am tras încă linia, dar pare să fi fost chiar mai bun decât 2016, care, la rândul său, nu a fost un an rău. În 2017 producțiile au fost mai mari, în condițiile în care prețurile au fost cam la același nivel ca în 2016. Asta cu toate constrângerile naturale care au fost!

Pe de altă parte, privesc cu îngrijorare la anul 2018. În primul rând, nu reușesc să înțeleg de ce trebuie să ne complicăm singuri chestiunile legate de fiscalitate. De exemplu, nu înțeleg de ce...

