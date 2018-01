Ingram Micro Distribution, subsidiara din România a distribuitorului american Ingram Micro Inc., a anunțat extinderea parteneriatului cu Lenovo prin semnarea contractului de distribuție cu Lenovo Personal Computer Group. Compania Ingram Micro Distribution, care a funcționat până pe 8 decembrie 2017 sub numele de RRC Tech Distribution, este distribuitor al diviziei Lenovo Data Center din anul 2012. Prin încheierea acestui nou parteneriat, Ingram Micro este autorizat să distribuie și soluții Lenovo end to end partenerilor, pe lângă soluțiile Lenovo enterprise precum servere, storage sau networking.

