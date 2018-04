Ingram Micro devine distribuitor oficial pentru echipamentele periferice Logitech

Ingram Micro Distribution anunta semnarea parteneriatului cu Logitech prin intermediul caruia devine distribuitor oficial in Romania al echipamentelor periferice produse de compania elvetiana, recunoscute in intreaga lume pentru calitate, inovatie si profesionalism.

Portofoliul de produse Logitech distribuit prin intermediul Ingram Micro include tastaturi, mouse, microfoane, casti, sisteme de boxe, accesorii pentru notebook si camere web. Pe langa aceste produse, in reteaua de distributie Ingram Micro, se afla si varfurile de gama Logitech G, care cuprinde produse dedicate gamingului, create... citeste mai mult

