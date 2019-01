O intamplare oarecum bizara s-a petrecut zilele acestea in orasul Catania, Italia. Un roman de 18 ani si un italian in varsta de 27 ani, ambii rezidenti in provincia Catania, au fost arestati in data de 22 ianuarie pentru savarsirea unui furt. Cei doi tineri inarmati cu un pistol cu bile si cu fetele acoperite au intrat cu forta in data de 21 ianuarie, in jurul orei 19.00 intr-o brutarie din oras. Sub amenintarea armei au furat cantarul electronic, confundandu-l cel mai probabil cu casa de marcat, si au fugit in graba la... citeste mai mult

