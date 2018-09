Gabriel Gherghesanu, angajat al Pimariei Iasi, a fost surprins sambata seara cu o alcoolemie de 5,36 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul s-a rasturnat cu masina intr-un sant la Vladiceni, iar in momentul in care mai multi barbati au incercat...

Vremea Noua, 10 Iunie 2018