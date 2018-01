Un bãrbat in varstã de 58 de ani, din Ghermãnesti, comuna Dranceni, a fost gãsit, miercuri seara, pe jumãtate inghetat in propria casã, un bordei neincãlzit, cu podea din pãmant, in care acesta locuia singur. El a fost descoperit de cãtre vãrul sãu, alertat cã nu-l mai vãzuse de douã zile, a intrat in locuintã si l-a gãsit inconstient, aproape fãrã suflare, anuntand imediat autoritãtile si ambulanta. Bãrbatul a fost transportat la sectia de Urgente a Spitalului Municipal Husi, la internare avand temperatura corporalã de doar 22 grade Celsius. ßDupã ce a primit ingrijiri si a fost intubat, medicii huseni s-au strãduit sã-i ridice temperatura corporalã, insã starea... citeste mai mult