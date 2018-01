Inghesuiala mare! 66 de persoane vor sa-i ia locul lui Putin la Kremlin

In Rusia s-a incheiat procedura de depunere de documente la Comisia electorala centrala. Pe lista s-au inscrie 67 de persoane (21 din partea partidelor, 46 independenti) care doresc sa intre in confruntarea electorala programata pentru martie anul curent. Mai multi pretendenti la presedintia Rusiei s-au inregistrat doar in 1996, cu 78 de dosare inregistrate.



Cum se explica situatia creata? Analistii vorbesc de "efectul Sobciak". Problema este ca anunturile privind intentiile electorrale ale unora si altora s-au inmultit dupa intrarea in cursa a Kseniei Sobciak, prezentatoare si realizatoare TV, fiica fostului primar al Sankt-Petersburgului,... citeste mai mult

acum 53 min. in Externe, Vizualizari: 21 , Sursa: Jurnalul National in