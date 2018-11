Sophia Floersch a avut „un înger pe umărul său” în momentul producerii accidentului de pe circuitul de la Macao, căruia i-a supravieţuit în mod miraculos, a afirmat patronul echipei tânărului pilotul german.

„A fost aproape ca o rachetă, iar supravieţuirea sa este incredibilă. Am stabilit că rula cu 276 km/h în momentul respectiv”, a declarat Frits van Amersfoort, proprietarul echipei Van Amersfoort Racing, pentru care concurează sportiva de 17 ani. „Nu cred că am mai asistat vreodată ceva asemănător. Am văzut multe accidente în sporturile cu motor, însă acesta... citeste mai mult

