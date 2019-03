ING Bank România a obţinut un profit net de 685 de milioane de lei în 2018, în creştere cu 39%, faţă de 2017 când a realizat un profit net de 493 de milioane de lei, conform datelor prezentate în cadrul unei conferinţe de presă.

'În 2018 am înregistrat cea mai mare creştere de până acum în România. Pe parcursul acestor 25 ani, prin creştere organică constantă, am reuşit să acoperim o cotă de piaţă pe creditare formată din două cifre, respectiv de 10,1%. Am majorat numărul de clienţi activi pe segmentul de retail cu 13% şi... citeste mai mult