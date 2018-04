Infuzia de troscot combate tusea

Troscotul reduce inflamaţiile, are proprietăţi astringente, combate diareea, este un bun diuretic natural. În plus, are calităţi cicatrizante, hemostatice şi remineralizante, potrivit Ghidului plantelor medicinale şi aromatice, coordonat de farmacologul dr. Ovidiu Bojor.

Datorită siliciului solubil, se recomandă în afecţiunile căilor respiratorii, în special ca antitusiv şi mineralizant, dar şi ca adjuvant în tuberculoza pulmonară.

Infuzia se prepară dintr-o linguriţă de frunze la o cană cu apă. Se bea până la 1 litru pe zi. Nu are contraindicaţii.



