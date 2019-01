Infrangere pentru campioana noastra, Simona Halep

Simona Halep, numarul 1 mondial a fost eliminata de Serena Williams la Australian Open, dupa un meci dramatic.

Simona, a fost invinsa, luni, 21 ianuarie 2019, cu scorul de 6-1, 4-6, 6-4, de americanca Serena Williams, locul 16 WTA si cap de serie numarul 16, in optimile de finala ale Australian Open. Aceasta a fost a noua victorie a americancei de 37 de ani, castigatoare a 23 de turnee de grand slam, de sapte ori la Melbourne, in zece meciuri jucate in cariera cu Simona Halep.

Simona a inceput slab, a jucat excelent in setul secund, iar in decisiv, acel game de la 3-2, cel mai... citeste mai mult

