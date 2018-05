De multe ori ne incurcam in cuvinte dintre cele mai simple. Confundam, de pilda, jocul cu joaca. Jocul are miza, presupune reguli, contabilizeaza rezultate, stabileste ierarhii, tinteste cistigul sau performanta; joaca, in schimb, este superficiala si...

Ziarul de Iasi, 19 Februarie 2011