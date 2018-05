Rapid II Bucuresti – Conpet Ciresu 2-0 (1-0) *giulestestenii au profitat de doua gafe personale ale lui Musat In ciuda faptului ca era neinvinsa in partidele jucate pana acum in deplasare unde reusisera sa obtina doua victorii si doua „remize”,...

Info Braila, 13 Noiembrie 2011