INFRANGERE ACASA PENTRU HC DUNAREA BRAILA/ O VARA GREA PENTRU HANDBALUL BRAILEAN

Vineri seara in cadrul etapei a-XXIV-a, HC Dunarea Braila a intalnit pe Corona Brasov in sala Polivalenta din Braila.

Ambele echipe s-au prezentat fara jucatoare de baza, Ilyina,de la gazde, inca in recuperare dupa accidentare, Buceschi, Tatar, de la oaspeti.

Brasovencele veneau la Braila , ranite in orgoliul propriu, dupa infrangerea di tur.

Un meci in care brailencele au alergat 60 de minute dupa adversar. Au fost momente in care pareau ca vor reusi sa se impuna, dar multele greseli, in atac, dar si in aparare nu le-au dat nici macar speranta ca pe final sa reuseasca o victorie.

Corona Brasov cu Tiron si Tarca in forma excelenta, a reusit sa treaca de bariera celor 30 de