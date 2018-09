Polițiștii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au identificat și predat autorităților competente un bărbat din județul Suceava, condamnat la un an de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

Azi dimineață, în jurul orei 03.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare, s-a prezentat pe sensul de intrare din țară numitul C. O., în vârstă de 40 de ani, domiciliat în... citeste mai mult