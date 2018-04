Comisia Europeana a aprobat un pachet de investitii in valoare de 264,8 milioane EUR in favoarea mediului, a naturii si a cresterii verzi. Investitiile acopera 96 de noi proiecte in 21 de state membre, finantate in cadrul programului LIFE pentru...

Gazeta de Agricultura, 19 Decembrie 2015