Circulatia pe drumurile nationale DN 24 si DN 28 in Iasi se desfasoara tot in conditii de iarna, pe un carosabil acoperit cu zapada framantata si amestecata cu material antiderapant in grosime de 1-3 centimetri, alternativ cu sectoare uscate. Ieri,...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2012