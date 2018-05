Corsa GSi a revenit în gama constructorului german. Primele informații au fost publicate în urmă cu câteva luni, iar acum, Opel are o serie de noutăți. Așa cum anticipam, Corsa GSi calcă pe urmele lui Insignia GSi și preia o motorizare deja existentă în gamă. Sub capota lui Corsa GSi se află motorul de 1.4 litri turbo capabil să producă 150 de cai putere și 220 Nm. Resursele unității pe benzină sunt gestionate de o transmisie manuală cu șase trepte.

Conform oficialilor constructorului din Russelsheim, Corsa GSi accelerează de la 0 la 100 km/h în 8.9 secunde, sprintul de la 80 la 120 km/h are loc în 9.9 secunde, iar viteza... citeste mai mult

