Informatii noi despre Audi e-tron: SUV-ul electric va deveni primul model de serie cu camere video incorporate in oglinzile laterale Audi a anuntat ca SUV-ul electric e-tron va fi disponibil optional cu camere video incorporate in oglinzile laterale care vor putea fi setate pentru condus pe autostrada, in mediul urban sau pentru efectuarea parcarilor.

Mai multe despre Audi, model, informatii, oglinzi, camere video, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto

azi, 00:59 in Auto, Vizualizari: 46 , Sursa: 9am in