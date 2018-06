Jurnalistul român Luca Grigore Culian, redactor șef New York Magazin, a vorbit sâmbătă seară la Antena 3 despre o întâlnire secretă pe care a avut-o Laura Codruța Kovesi la New York.

„Kovesi și Maior au ajuns în aceeași zi la New York”, a spus el.

Detalii, în video de mai jos!

citeste mai mult

acum 54 min. in Actualitate, Vizualizari: 19 , Sursa: Antena 3 in