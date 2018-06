Lunile in care a stat in spatele gratiilor nu au potolit-o pe Magdalena Serban. Din contra, criminala de la metrou se comporta din ce in ce mai agresiv.

Femeia ar fi batut un medic de la Spitalul Penitenciarului Jilava chiar in timp ce era consultata. Criminala de la metrou ar fi avut o reactie violenta din senin. S-a enervat si a început sa-i dea cu pumnii medicului în fata. In plus, femeia l-a si înjurat pe cel care o consulta, potrivit Antena 3.

