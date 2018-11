Un sportiv renumit peste hotare a șocat o lume întreagă după ce a dezvăluit că are un trecut desprins din filmele de groază. Închis într-un penitenciar de ani de zile, bărbatul, fostul boxer Samuel Little, în vârstă de 78 de ani, susține că a ucis 90 de femei, în 35 de ani.

În timp ce poliția poate să confirme doar 30 dintre cele 90 de crime pe care și le atribuie, bărbatul și-a recunoscut faptele odioase și, mai mult de atât, le-a dovedit anchetatorilor că are o memorie foarte bună în ceea ce privește detalii despre locuri, chipuri.

În cazul în care mărturisirile lui vor fi confirmate, fostul boxer... citeste mai mult

