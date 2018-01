Informare meteo: Precipitatii mixte, polei, vant puternic si ninsori viscolite la munte, pana miercuri seara Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si ploaie, polei, intensificari ale vantului si ninsori viscolite la munte.

Sursa foto: pixabay.com Social "In cursul noptii de luni spre marti si in primele ore ale zilei de marti pe arii relativ extinse in sudul si sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile si precipitatii mixte si polei.

Din dupa-amiaza zilei de marti precipitatiile vor fi in...

