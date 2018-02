Informare meteo: Ploi, ninsori si intensificari ale vantului in toata tara, pana duminica seara Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare de intensificari ale vantului, precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ploaie, ninsori viscolite la munte, precipitatii mixte in nord, nord-vest si centru.

azi, 00:35 in Social, Sursa: 9am