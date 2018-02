România a intrat, de vineri seară, sub o informare meteo care prognozează ploi și lapoviță, dar și intensificări ale vântului sau chiar ninsori viscolite, în zona montană.

O primă avertizare este valabilă până sâmbătă seară, la ora 20.00, anunțând intensificări ale vântului și precipitații moderate cantitativ, predominant sub formă de ploaie. "În cursul nopții de vineri spre sâmbătă (2/3 februarie) și pe parcursul zilei de sâmbătă (3 februarie) aria ploilor se va extinde treptat cuprinzând majoritatea regiunilor, iar în jumătatea de vest a țării se vor cumula în medie 15...20 l/mp. În zona montană, la altitudini de sub 1800... citeste mai mult

