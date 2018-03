Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Nord-Est, în parteneriat cu Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici si Mijlocii din România si Consiliul Judetean Neamt, organizeazã, astãzi, începând cu ora 11.00, la sediul Prefecturii Vaslui, un eveniment de informare în cadrul proiectului Startup Activator.

Proiectul este finantat prin Programul Operational Capital Uman si va fi implementat in Regiunea Nord-Est in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2021. ßStartup Activator’ isi propune incurajarea antreprenorialului, prin sustinerea infiintãrii de intreprinderi cu profil non... citeste mai mult