Campania Nationalã ‘Informare acasã! Sigurantã in lume!’ va fi lansatã si la Vaslui, in data de 23 iunie, la Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationalã CJRAE Vaslui, incepand cu ora 10.00. La eveniment va participa si Veaceslav Saramet, secretar de stat in cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni. Campania isi propune informarea cetãtenilor romani asupra riscurilor la care se pot expune odatã cu decizia de a cãuta un loc de muncã, un program de studii sau de a se stabili in afara granitelor Romaniei si urmãreste mai multe... citeste mai mult