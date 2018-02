Miquela Sousa, cunoscută pe Instagram drept @lilmiquela, pare a se încadra în tipologia tânărului "influencer" de pe reţelele de socializare. Sousa are un background brazilian/spaniol, are 19 ani, este model cântă şi locuieşte în Los Angeles.

În fiecare zi se fotografiază purtând Chanel, Prada, Supreme sau Vans. De asemenea, ea merge la evenimentele la care merg şi alţi "influenceri" şi distribuie "meme-uri" şi citate inspiraţionale. Are peste 500.000 de fani, porecliţi