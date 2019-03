INFLATIE DE TALENTE TEATRALE LA GIURGIU

Numele colegului Gelu Brebenel este foarte cunoscut in breasla jurnalistilor, dar si in randul telespectatorilor giurgiuveni, care, de-a lungul timpului, au putut viziona multe emisiuni realiazate de acesta. Ei bine, Gelu Brebenel isi incearca acum norocul pe un taram nou: dramaturgia. Joi, 14 mai, la Ateneul Nicolae Balanescu este programata premiera primei piese scrise de Gelu Brebenel: X si 0, o piesa ce ii are ca protagonisti pe indragitii Violeta Teasca si Vasile Toma, ambii declarandu-se... citeste mai mult

