Inflatia nu se mai opreste: 5,2% in aprilie, maximum ultimilor cinci ani Luna trecuta, preturile de consum au crescut cu 5,2% fata de apriliea 2017, dupa o scumpirea de 7,2% a produselor nealimentare, una de 4% a celor alimentare si de 2,8% a serviciilor.

Nivelul de crestere al preturilor nu a mai fost atat de ridicat din aprilie 2013. Potrivit INS, in comparatie cu decembrie 2017, in aprilie 2018, preturile s-au majorat cu 1,92%, iar fata de martie cu 0,5%.

