Inflatia va creste in acest an intr-un ritm rapid Romania va avea o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) de 1,5% in acest an si 3,7% in anul 2012, iar rata somajului va fi de 7,2% in 2011 si 6,8% in anul viitor, existand semne ale redresarii...

Informatia zilei SM, 15 Mai 2011