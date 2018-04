Inflatia a urcat la maximum ultimilor sase ani! 5%, in martie 2018 Luna trecuta, rata anuala a inflatiei a avansat la 5%, de la 4,7%, in februarie, ca urmare a scumpirii marfurilor nealimentare cu 6,57%, a celor alimentare cu 4,01% si a serviciilor cu 2,9%.

Cele 5 procente reprezinta cel mai ridicat nivel al inflatiei din ultimii sase ani, cand, in iunie 2013, preturile au urcat cu 5,37%. Rata medie a inflatiei, in ultimele 12 luni (aprilie 2017 - martie 2018) fata de precedentele 12 luni (aprilie 2016 - martie 2017), calculată pe baza IPC, a fost de 2,5%, iar, determinată... citeste mai mult